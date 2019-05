Migranti, accolto il ricorso di Riace: il Tar annulla l'esclusione dal sistema Sprar

Il Tar della Calabria ha accolto il ricorso del Comune di Riace (Reggio Calabria) e ha annullato il provvedimento del Viminale che aveva escluso la cittadina calabrese dallo Sprar, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. A fare ricorso era stato il vicesindaco di Riace Giuseppe Gervasi che a LaPresse commenta così la pronuncia del tribunale: "Sono felice".

La pronuncia del Tar della Calabria si basa, come sostenuto dai legali del Comune di Riace, sul rilievo che a Riace sia stato autorizzato il finanziamento per il triennio "2017-2019 in prosecuzione del triennio precedente senza avere comminato penalità". L'autorizzazione a proseguire la attività può dunque essere spiegata con "la massima benevolenza dell'amministrazione evidentemente attuatasi mettendo a disposizione risorse umane e finanziarie", nonostante le criticità gestionali ed operative.

