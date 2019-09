Migranti, a Pozzallo individuati 2 presunti scafisti

di ect

Milano, 2 set. (LaPresse) - Al termine delle operazioni di sbarco della nave Eleonore a Pozzallo, in provincia di Ragusa, due egiziani sono stati isolati dalla polizia di Stato dal resto dei naufraghi per procedere ad accertamenti. Si tratterebbe di presunti scafisti anche se questa procedura, spiegano fonti di polizia, risulta essere una prassi nel caso in cui la cittadinanza dei migranti sbarcati sia egiziana. Questa mattina la nave della ong Lifeline ha forzato il divieto di entrare nelle acque territoriali dirigendosi nel porto ragusano.

