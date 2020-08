Migranti, a fuoco furgone società hotspot Lampedusa: indagini in corso

di lrs

Milano, 11 ago. (LaPresse) - I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte sull'isola di Lampedusa, in provincia di Agrigento, intorno alle 2, in contrada Imbriacola, dove sorge l'hotspot per l'incendio di un furgone che apparterrebbe alla società che si occupa del trasporto dei migranti. L'intervento dei vigili del fuoco è durato circa un'ora. In corso le indagini dei carabinieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata