Michele Bravi patteggia un anno e sei mesi per omicidio stradale

Michele Bravi ha patteggiato un anno e sei mesi, pena sospesa e non menzione, nel procedimento che lo vedeva coinvolto per omicidio stradale. L’incidente è avvenuto il 22 novembre del 2018 in via Chinotto a Milano. Il vincitore di X Factor nel 2013 era a bordo di un’auto del car sharing quando si scontrò con una moto in sella alla quale c’era una donna di 58 anni morta nello schianto.Il patteggiamento, ratificato dal gup Aurelio Barazzetta, mette fine a una dolorosa vicenda che ha tenuto lontano dai riflettori Bravi per diverso tempo.

Solo pochi mesi fa infatti il 25enne di Città di Castello è tornato a calcare le scene. Prima con la partecipazione ad Amici Speciali, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque, e poi con il nuovo singolo "La vita breve dei coriandoli", che ha anticipato l’uscita dell’album "La Geografia del Buio", e che come ha spiegato lo stesso cantante nelle scorse settimane "racconta come la bellezza delle cose si nasconda nelle crepe della fragilità".

