Meteo, le previsioni di venerdì 28 agosto

Il meteo di venerdì 28 agosto. Peggioramento al Nord, con nubi in generale aumento a partire da Ovest, sulle Alpi e sulle fasce prealpine, a seguire anche in Toscana. Rischio di rovesci e temporali dapprima sul nord della Lombardia e sull’Alto Adige. Sole al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.Temperature in calo al Nord; senza grandi variazioni altrove.