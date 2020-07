Meteo, le previsioni di sabato 11 luglio

Le Previsioni per sabato 11 luglio. In generale nuvoloso al Nord, comunque con delle temporanee schiarite: nel corso del giorno improvvisi rovesci e temporali praticamente su tutte le regioni settentrionali. Al Centro-Sud e Isole prevalenza di tempo soleggiato; solo alla fine del giorno nubi in aumento sul medio versante adriatico Temperature massime in calo al Nord, in crescita invece all'estremo Sud e Isole.