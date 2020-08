Meteo, le previsioni di mercoledì 5 agosto

Le previsioni del tempo per mercoledì 5 agosto. Su regioni di Nordovest, Toscana, Sardegna e Sicilia n prevalenza soleggiato. Nuvolosità variabile al Nordest, con le ultime piogge al mattino su Emilia orientale e Romagna. Nelle restanti regioni peninsulari tempo instabile. Temperature minime in calo al Centrosud, massime in rialzo al Nord e Sardegna.