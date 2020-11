Meteo, le previsioni di mercoledì 4 novembre

Mercoledì prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi al Sud, in Sicilia e Sardegna. Nuvole sul resto d’Italia, più diffuse al Nord, Toscana, Umbria e Marche: piogge al Nord-Ovest. Al mattino nebbie sulle Venezie e nelle valli del Centro. Temperature massime in calo al Nord-Ovest, stazionarie altrove. Venti in prevalenza deboli.