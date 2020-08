Meteo, le previsioni di mercoledì 19 agosto

Le previsioni del tempo per mercoledì 19 agosto. Soleggiato su quasi tutte le regioni. Il cielo si presenterà poco nuvoloso, a tratti molto nuvoloso sull'Appennino tra Romagna e Marche, ma senza piogge. Temperture in lieve aumento al centronord, in leggero calo invece al sud.