Meteo, le previsioni di mercoledì 17 giugno

Le previsioni per mercoledì 17 giugno. Atmosfera ancora molto instabile a causa di una nuova perturbazione in arrivo a partire dal Nord: temporali diffusi soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, associati a possibili grandinate. Il coinvolgimento del Sud sarà marginale e limitatamente alle aree interne della Campania e in Puglia. Temperature in calo al Nord, in aumento al Sud, senza grandi variazioni altrove. Venti nord-occidentali a tratti in intensificazione.