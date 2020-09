Meteo, le previsioni di martedì 8 settembre

Le previsioni per martedì 8 settembre, Al Nord schiarite, , lungo l’Appennino meridionale non si escludono occasionali rovesci. Nuvolosità variabile nelle Isole con possibili rovesci nel Cagliaritano e tra le zone interne e orientali della Sicilia; miglioramento in serata. Temperature in aumento al Nord, nelle regioni tirreniche e nell’ovest della Sardegna; valori in generale compresi tra 26 e punte di 31-32 gradi.