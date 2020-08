Meteo, le previsioni di martedì 4 agosto

Le previsioni per martedì 4 agosto: la perturbazione che ha colpito l'Itaia coinvolgerà ancora il Nord-Est, ma tenderà a scivolare anche verso il Centro-Sud, mettendo fine all'intensa ondata di caldo. In particolare il tempo tenderà a migliorare sulle regioni di Nord-Ovest. Temperature in calo anche al centro sud