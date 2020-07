Meteo, le previsioni di martedì 21 luglio

Le previsioni meteo di martedì 21 luglio. Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte d'talia, con pochi annuvolamenti innocue. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone alpine, dove si formerà anche qualche temporale. Temperature massime in ulteriore leggero aumento al Centro-Sud e sulle Isole, comprese tra 28 e 34 gradi in gran parte d’Italia.