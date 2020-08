Meteo, le previsioni di martedì 18 agosto

Previsioni meteo per martedì 18 agosto. Tempo instabile al Nord-Est con possibili temporali fin dal mattino. Nuvolosità variabile al Centro e sul nord della Puglia con qualche isolato temporale sul settore adriatico. Maggiori schiarite nelle altre zone, ma con possibili temporali di calore sulle Alpi occidentali. Massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo altrove, eccetto in Sicilia.