Meteo, le previsioni di martedì 14 luglio

Previsioni meteo per martedì 14 luglio. Giornata tra sole e nuvole al Nord, con isolati temporali pomeridiani sulle Alpi. In prevalenza soleggiato nel resto d'Italia, con un po' di nuvole e qualche breve temporale pomeridiano solo su Appennino e zone interne di Sicilia e Sardegna. Temperature massime in lieve calo nelle Isole Maggiori, in leggera crescita nel versante adriatico. Venti deboli.