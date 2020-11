Meteo, le previsioni di giovedì 5 novembre

Le previsioni del tempo per giovedì 5 novembre. Giornata tra sole e nuvole, con poche deboli piogge solo su Alpi Occidentali e Puglia. Al mattino qualche nebbia sulle pianure del Nord. Bello e soleggiato in Sicilia. Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo invece nelle regioni del versante adriatico.