Meteo, le previsioni di giovedì 3 settembre

Le prevsioni per giovedì 3 settembre , sulla Sardegna e sulle regioni centro-settentrionali tempo soleggiato, salvo qualche addensamento al mattino su Nord-Ovest e in Emilia. Al Sud e sulla Sicilia cielo irregolarmente nuvoloso; ia. In giornata brevi temporali in Appennino e sui settori interni della Sicilia e della Puglia. Temperature in lieve aumento. Venti in prevalenza deboli e mari poco mossi.