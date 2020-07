Meteo, le previsioni di giovedì 30 luglio

Le previsioni per giovedì. Giornata tra sole e nuvole su Arco Alpino e Pianura Padana, con isolati temporali pomeridiani sui rilievi di Piemonte, Lombardia, Trentino e Friuli. Tempo bello e soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in generale comprese fra 31 e 35 gradi al Nord, fra 32 e 38 gradi nel resto d’Italia, con picchi di 39-40 soprattutto in Sardegna; elevati tassi di umidità su tutta la penisola.