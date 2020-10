Meteo, le previsioni di giovedì 29 ottobre

Previsioni meteo per giovedì 29 ottobre. Alternanza tra sole e nuvole su Alpi, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Calabria e Isole maggiori, con qualche debole pioggia tra Levante Ligure e alta Toscana. In prevalenza soleggiato altrove. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento Moderati venti di Maestrale al Sud e Isole maggiori.