Meteo, le previsioni di giovedì 27 agosto

Le Previsioni per giovedì 27 agosto. Ancora una giornata di tempo stabile, con della nuvolosità limitatamente alle Alpi orientali e lungo l’Appennino settentrionale. Temperature in aumento, con valori massimi fino a 35 gradi nelle Isole. Nella notte peggiora al Nord-Ovest con i primi temporali per l’avvicinarsi della nuova perturbazione. Venti in graduale intensificazione sui mari di ponente.