Meteo, le previsioni di giovedì 16 luglio

Le previsioni del tempo per giovedì 16 luglio. Prevalenza di tempo bello al Sud. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia, con isolati rovesci e temporali su Alpi e Prealpi orientali, Venezie, Liguria, Appennino Settentrionale e in Puglia. Temperature senza grandi variazioni, con valori massimi in generale al di sotto dei 30 gradi in gran parte del Centro-Nord e con un caldo quindi sopportabile in tutta l’Italia.