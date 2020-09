Meteo, le previsioni di domenica 27 settembre

Domenica 27 settembre prevalenza di tempo bello al Nordovest. In generale nuvoloso o molto nuvoloso altrove: piogge sparse su Venezie, Emilia, Romagna, gran parte del Centro (a eccezione dell’Alta Toscana), Sud e Isole Maggiori; in serata qualche nevicata sulle Alpi Orientali. Temperature massime in ulteriore calo al centro-Nord e Sardegna, in rialzo in gran parte del Sud.