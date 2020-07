Meteo, le previsioni di domenica 12 luglio

Le previsioni per domenica 12 luglio. Giornata in prevalenza soleggiata, a parte un po’ di nuvole su basso Piemonte, regioni del medio Adriatico e a ridosso dei monti. Temperature massime in calo al Nord, regioni adriatiche, Toscana e Umbria; ancora possibili picchi di 32-35 gradi nel resto del Paese. Ventilato per venti orientali al Nord, settentrionali al Centro-Sud.