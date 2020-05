Meteo 30 maggio

Il tempo previsto per sabato

La perturbazione che avrà raggiunto l’Italia sarà causa di piogge e temporali sulle regioni meridionali e sul Lazio. Tempo ancora instabile con rischio di temporali anche sui rilievi alpini e sulle restanti zone interne del Centro e della Sardegna. Temperature senza sensibili variazioni, al di sotto della media stagionale in quasi tutte le regioni. Venti moderati per lo più settentrionali, in rotazione meridionale su basso Adriatico e Ionio.