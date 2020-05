Meteo 17 maggio

Prevalenza di tempo soleggiato in Sardegna, alternanza tra sole e nuvole nel resto del Paese. Nel corso del giorno brevi e isoalti scrosci di pioggia su Alpi e Appennino Abruzzese e Molisano. Temperature massime in crescita in gran parte del Centro-Nord, in leggero calo all’estremo Sud.