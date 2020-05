Messina, Polstrada sequestra viadotto autostradale 'Buzza': 6 indagati

di ect

Milano, 20 mag. (LaPresse) - La Polizia stradale di S. Agata Militello (Messina) ha sequestrato il viadotto autostradale 'Buzza', ovvero la carreggiata compresa tra il km 119+620 e il km 120+840 della autostrada A20 ME-PA, gestita dal Consorzio Autostrade Siciliane, nel territorio del Comune di Caronia. Sei fuzionari del Cas sono stati iscritti nel registro degli indagati per i reati di "rifiuto di atti di ufficio" e "omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina". Si tratta dei direttori generali dell'Ente e dei responsabili delle singole aree autostradali, succedutisi negli anni, i quali, secondo l'accusa, non avrebbero provveduto alla manutenzione e al ripristino a regola d'arte della struttura, omettendo di effettuare i lavori necessari per rimuovere le relative potenziali situazioni di pericolo.

