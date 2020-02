Messina, incendio a Nizza di Sicilia: morte due anziane

di ect

Milano, 12 feb. (LaPresse) - Due novantenni sono morte nella notte in un incendio divampato in un'abitazione a Nizza di Sicilia, in provincia di Messina. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto alle 5.17, ma per le vittime non c'è stato niente da fare. Una terza donna, ottantenne, è riuscita a mettersi in salvo. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del rogo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata