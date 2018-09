Donna uccisa a coltellate trovata in un appartamento a Merano

Una donna è stata uccisa a coltellate in un appartamento a Merano. Come riporta il sito L'Adige.it, sul posto, in via Laurin, si trovano la polizia e il magistrato di turno Igor Secco. Per il momento la dinamica e l’autore del delitto non sono noti

