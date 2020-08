Meeting Rimini, Bassetti: Uomo continuamente connesso, troppa creduloneria

di ect

Milano, 23 ago. (LaPresse) - "L'uomo, continuamente 'connesso' e recettore di informazioni vere e false, purtroppo, non ha sempre gli strumenti per distinguerle e cade spesso vittima di una creduloneria che è effetto perverso del suo stesso disincanto, della sua presunta emancipazione dalla meraviglia dei semplici. Tra l'altro, questo, oggi, nella comunicazione globale, può avere effetti sociali devastanti". Così il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, celebra la Santa Messa a conclusione del Meeting per l'amicizia fra i popoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata