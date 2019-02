Medico no vax su Facebook: "Cerco bimbo con orecchioni per un esperimento"

"Sto cercando un bambino/a - rigorosamente volontario/a - che abbia la parotite in atto e sia residente nelle Marche (o zone limitrofe). Si tratta di esperimento che rispetta la convenzione di Oviedo e non infrange le regole del Codice di Norimberga". Questo l'annuncio su Facebook del medico no vax Fabio Franchi. "Non posso spiegare più di tanto per ora. Invito al 'passaparola'", prosegue Franchi nel post aggiungendo: "Nb Non ho intenzione di fargli alcuna iniezione".

"Bisognerebbe fare qualcosa", scrive l'immunologo Roberto Burioni su Twitter, commentando la notizia.

Bisognerebbe fare qualcosa. https://t.co/JrGfxOVSZj — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) 25 febbraio 2019

Dura la reazione di Maria Rizzotti, vicepresidente dei senatori di Forza Italia. "Inaccettabile che un medico possa tramite i social fare esperimenti sulla pelle dei bambini. La ricerca scientifica ha dei protocolli specifici da seguire. Abbiamo visto anche in passato che esperimenti personali, vedi Stamina, hanno portato solo a grandi bugie. Il Ministro Grillo e l'ordine dei Medici intervengano perché altrimenti si creano confusione per le famiglie e danno alla salute dei bambini", afferma in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata