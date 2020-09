Mediaset, tribunale Amsterdam accoglie ricorso Vivendi su Mfe

di fct

Milano, 1 set. (LaPresse) - Il Tribunale di Amsterdam - come si apprende da fonti vicine al dossier - ha accolto il ricorso di Vivendi sul progetto di fusione tra Mediaset e la controllata spagnola nella holding Mfe. Vivendi "è molto soddisfatta per la decisione dei giudici di Amsterdam, perché riteniamo sia nell'interesse di tutti gli azionisti di Mediaset, quello che abbiamo sempre cercato di ottenere in tutti i tribunali dei diversi Paesi e alla Corte Europea", commenta un portavoce del gruppo francese.

