Maturità, al via al maxi orale con distanziamento e sicurezza covid

(LaPresse) Al via in tutta Italia da alcuni minuti l'esame di maturità dell'era Covid-19. Sono 500mila le studentesse e gli studenti chiamati a rispondere alle domande del maxi-colloquio delle 13mila commissioni (sei membri interni e il presidente esterno) dislocate sul territorio nazionale. Al colloquio si potranno ottenere fino a 40 punti, a cui vanno aggiunti i 60 crediti. In ogni caso, il voto massimo finale resta di 100 centesimi e si potrà avere la lode. Da Nord a Sud tutti dovranno indossare la mascherina. Soltanto i ragazzi interrogati potranno toglierla durante il colloquio, mantenendo però la distanza di sicurezza di almeno due metri dalla commissione. Sono 5,3 milioni le mascherine distribuite nei 3.268 istituti scolastici dal commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, d'accordo con il ministero dell'Istruzione.