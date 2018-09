Mattarella: "Sicurezza delle scuole è una priorità"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha inaugurato l'anno scolastico 2018-2019 sull'Isola d'Elba. "La scuola è un'istituzione cardine dello Stato democratico, ma è anche una comunità educante, che muove dalla vita, dai problemi di ogni giorno, per formare persone libere. La scuola è l'oggi che prepara il domani. Mattarella si è anche rivolto ai genitori degli studenti, colpevoli di alcuni gravi episodi di violenza contro gli insegnanti: "Sono un segnale d'allarme che non va sottovalutato. Il genitore-bullo non è meno distruttivo dello studente-bullo". Poi la richiesta di provvedimenti immediati per mettere in sicurezza le strutture a rischio. "È una priorità", ha detto il presidente della Repubblica