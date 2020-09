Matera, abusi su due turiste minorenni a una festa: indagini

di lrs

Milano, 10 set. (LaPresse) - Due minorenni inglesi hanno denunciato di aver subito una violenza sessuale a Marconia, frazione di Pisticci, in provincia di Matera. Lo riporta 'La Gazzetta del Mezzogiorno'. Sono in corso le indagini della polizia. I presunti autori avrebbero dapprima dato calci e pugni e poi abusato delle due turiste. Il fatto sarebbe avvenuto in occasione di una festa privata. Al rientro nella casa che le ospita per la vacanza dopo la terribile esperienza, in preda al dolore e allo choc, è scattata la chiamata alle forze dell'ordine e ai sanitari del 118. Le due giovani sarebbero ricoverate all'ospedale 'Madonna delle Grazie' di Matera.

