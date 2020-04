Massa Carrara, Upi: Ancora un disastro per mancanza di manutenzione

di scp

Torino, 8 apr. (LaPresse) - “Un crollo che solo per un caso fortuito, l'assenza di traffico data dalla chiusura per l'emergenza coronavirus, non si è trasformato in una tragedia. Però deve essere chiaro, ancora una volta che quando le Province dicono a gran voce, e dati alla mano, che il Paese ha bisogno urgente di manutenzione non è per fare allarmismo ma perché la presenza sul territorio ci consente di avere un quadro chiaro delle necessità”. Lo dichiara il presidente di Upi Michele de Pascale, commentando il crollo del ponte avvenuto questa mattina in provincia di Massa Carrara.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata