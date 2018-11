Marrazzo con la trans ricattato con un video: condannati quattro carabinieri

Sono stati condannati dalla nona sezione penale del Tribunale di Roma i quattro carabinieri coinvolti nella vicenda Marrazzo. Nicola Testini e Carlo Tagliente dovranno scontare 10 anni di carcere, mentre 6 anni e sei mesi e tre anni sono le condanne per gli altri due militari, Luciano Simeone e Antonio Tamburrino: all'epoca dei fatti, nel 2009, erano sottufficiali in servizio presso la compagnia di Roma Trionfale. Erano accusati, a vario titolo, di concussione, rapina, detenzione di droga e ricettazione, in relazione alla vicenda del video oggetto di ricatto di cui, nel 2009, fu vittima l'allora presidente della Regione Lazio. Prescritte le accuse di cui rispondeva la trans Natali.

La procura aveva chiesto una condanna a 12 anni di carcere per Testini e Tagliente, e rispettivamente 9 e 4 anni per Simeone e Tamburrino. I giudici della nona sezione collegiale di Roma, inoltre, hanno stabilito che i carabinieri condannati e il ministero dell'Interno risarciranno Piero Marrazzo. Per tre dei militari imputati è stato estinto il rapporto di lavoro considerata interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per il quarto interdizione è limitata a cinque anni.

I fatti risalgono al luglio del 2009 quando i militari imputati entrarono nell'appartamento di via Gradoli dove trovarono e immortalarono in un video, l'allora governatore. Marrazzo, in camicia e mutande, era in compagnia della trans Natali e successivamente il video venne usato per ricattarlo. Secondo la ricostruzione della procura Testini, Simeone e Tagliente minacciarono Marrazzo di rivelare quanto visto in casa della trans e pretesero tre assegni per un totale di 20mila euro, in cambio del silenzio. Ci fu anche un tentativo di vendere il video tanto che Marrazzo fu avvertito da Silvio Berlusconi dell'esistenza di immagini compromettenti che erano arrivate all'attenzione di Alfonso Signorini. Il direttore di 'Chi' si rese conto che si trattava di immagini non pubblicabili perché violavano la privacy, ma avvertì comunque il suo editore Marina Berlusconi. Gli imputati hanno sempre negato che il video fosse stato girato a scopo di ricatto, e anzi si sono difesi assicurando che servisse solo a documentare l'operazione di polizia.

"Piero Marrazzo ha atteso nove anni questa pronuncia che accogliamo con soddisfazione - ha commentato l'avvocato del giornalista, Luca Petrucci - La sentenza riconosce in pieno la colpevolezza degli imputati che, disonorando la propria divisa, si sono resi responsabili di un ignobile sopruso e di un vile ricatto criminale. Anche in questo momento - ha precisato ancora il legale - da uomo delle Istituzioni, da giornalista del servizio pubblico e, soprattutto, da cittadino perbene, Piero Marrazzo tiene a ribadire la propria massima considerazione nell'Arma dei carabinieri che è, insieme a lui, la vittima principale dei crimini commessi da questo manipolo di 'mele marce'".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata