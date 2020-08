Marina di Massa, cade albero su campeggio: muore una bimba. Ferita la sorella

E' morta, malgrado i tentativi di rianimarla, la bambina di due anni e mezzo che la scorsa notte si trovava con i suoi familiari all'interno di una tenda del campeggio Verde Mare a Marina di Massa (Massa Carrara). Sulla tenda si è abbattuto, a causa di una tromba d'aria che ha interessato la zona, un pioppo di 4 metri d'altezza, sorprendendo la famiglia nel sonno. La sorella di 14 anni, e non di 10 come si era appreso in un primo momento, è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Massa, ferita in modo lieve una terza sorella di 19 anni. Sul posto sono intervenute le automediche e le ambulanze del 118 insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, che stanno ancora operando.

