Mariano Comense, sedicenne vola da un tetto. Gravissimo. Forse un tragico gioco

E' precipitato dal tetto di un palazzo a Mariano Comense ed volato per diversi metri prima di cadere al suolo. É gravissimo un ragazzo di 16 anni che nel pomeriggio, intorno alle 14, è caduto dal tetto di un edificio di via Sant'Ambrogio, nel paese in provincia di Como. Al momento dell'incidente era in compagnia di un amico con cui pare stesse partecipando a un gioco.



