Marghera, incendio in stabilimento ditta prodotti chimici: l'intervento dei Vigili del Fuoco

Paura a Marghera, località del comune di Venezia, per un'esplosione che ha provocato un incendio in un'azienda chimica. Due persone sono rimaste ferite: una di loro sarebbe in condizioni gravissime. È scattato il piano di emergenza esterno per la possibile dispersione nell’ambiente di sostanze chimiche, anche se, al momento, le ricadute inquinanti sarebbero solo all’interno dello stabilimento. La colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza, verso Padova e Treviso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. (Vigili del Fuoco)