Migranti, Mare Jonio a poche miglia da Lampedusa: "Abbiamo bisogno di un porto sicuro"

Mare Jonio chiede all'Italia un porto sicuro per sbarcare i 30 migranti salvati giovedì da un gommone in avaria. "La Mare Jonio, con a bordo le 30 persone salvate nel tardo pomeriggio di ieri a 40 miglia dalle coste libiche, è entrata acque territoriali italiane 12 miglia a sud di Lampedusa. È stata raggiunta da due unità della guardia di finanza per un controllo di polizia", scrive su Twitter Mediterranea Saving Human, che aggiunge: "Chiediamo ingresso in porto sicuro dove sbarcare uomini, donne incinte e bambina a bordo".

