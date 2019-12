Marco Carta, pm chiede condanna a 8 mesi

Ricorso in Appello contro l'assoluzione del cantante per tentato furto di sei magliette alla Rinascente di Milano

Marco Carta va condannato a otto mesi per il tentativo di furto di sei magliette, avvenuto lo scorso 31 maggio alla Rinascente di Milano. È la richiesta del pm Nicola Rossato, che ha depositato il ricorso in Appello contro l'assoluzione del cantante. La relazione del magistrato, lunga 28 pagine, ribalterebbe così l'assoluzione di fine ottobre. Secondo la Procura, infatti, Carta contribuì al furto commesso con un'amica rimuovendo "le placchette anti taccheggio" e nascondendole "nel bagno". Per il magistrato il giudice è stato "molto indulgente" nel credere al cantante, malgrado le dichiarazioni di un "teste oculare".

