Marcia per la Pace Perugia-Assisi diventa catena umana

(LaPresse) E' la giornata della marcia per la pace Perugia-Assisi, qquest'anno trasformata in una grande catena umana per evitare assembramenti per via del Covid-19. "E' importante che la Marcia sia stata confermata anche quest'anno- ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - Mi auguro che i costruttori di pace diventino sempre piu' numerosi. Siate generatori di pace". La marcia è stata in bilico proprio per via delle misure restrittive per il contagio da Coronavirus ma gli organizzatori hanno comunicato che chi partecipa saprà superare queste difficoltà, pur garantendo la sicurezza.