Manuel Bortuzzo torna a nuotare e sfida Detti e Paltrinieri

Manuel Bortuzzo è tornato a nuotare sul "serio" come ha commentato il padre Franco su Facebook. Il nuotatore 20enne, rimasto paralizzato lo scorso febbraio dopo che essere rimasto coinvolto in una sparatoria nel quartiere Axa a Roma, è tornato in vasca. Le immagini delle sue prime bracciate sono state poi diffuse sui social network dove l’atleta ha ricevuto migliaia di commenti e condivisioni. Poi ha lanciato una sfida a Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri: "Vi sfido in una 50 stile libero quando volete", ha scritto Bortuzzo.