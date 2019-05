Mantova, precipita un elicottero vicino a uno svincolo autostradale: si temono vittime

Un elicottero non sanitario è precipitato nella zona industriale di Pegognaga, in provincia di Mantova, poco prima delle 11.30, vicino allo svincolo autostradale. Lo comunica l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza. Non ci sono per il momento dettagli sull'incidente, ma si teme che ci siano delle vittime

