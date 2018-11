Mantova, dà fuoco alla casa con dentro il figlio: morto bambino di 11 anni

Era stato allontanato dall'abitazione per maltrattamenti. Andando via ha speronato l'auto della moglie, a bordo insieme agli altri due figli

Tragedia in provincia di Mantova. Un uomo ha dato fuoco alla propria casa a Sabbioneta uccidendo il figlio di 11 anni, che si trovava all'interno. Il bambino è stato estratto dall'abitazione in fiamme dai vigili del fuoco, ma era già in arresto cardiaco. È morto all0ospedale di Oglio Po, dove era stato trasportato d'urgenza.

Scappando dalla casa, l'uomo ha preso la sua macchina e ha speronato l'auto della moglie, che stava rientrando con gli altri due figli. Quattro giorni fa l'uomo aveva ricevuto un divieto ad avvicinarsi alla casa per diversi episodi di maltrattamento.

