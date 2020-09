Manifesto choc contro presidente piemontese Cirio: come Aldo Moro nella foto del sequestro delle Br

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio raffigurato in un immagine-manifesto come lo statista Aldo Moro nella storica foto del sequestro da parte delle Br. I manifesti sono comparsi oggi sui muri attorno al centro sociale Askatasuna di Torino di corso Regina Margherita. Sul manifesto anche la scritta 'I cosplayer che vogliamo'. Indaga la polizia di Stato di Torino. La Polizia torinese indaga anche su alcuni manifesti apparsi stamane intorno a Palazzo di giustizia da partecipanti a un sedicente 'Nuovo Pci' con accuse a organi istituzionali di far parte della "mafia del Tav". "Nuovo pci la mafia del Tav siede in prefettura, questura e tribunale: smascheriamo i membri della cupola! Accusiamo gli accusatori!", recitano i manifesti.

