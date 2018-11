Mamma licenziata da Ikea: il giudice dà ragione all'azienda

È stato confermato dal giudice del lavoro di Milano il licenziamento della mamma lavoratrice da Ikea per 'fatti disciplinari'.

Il giudice si rifà alla precedente ordinanza con cui era stata respinta la richiesta di reintegro della donna, Marica Ricutti, separata e madre di due figli piccoli, uno dei quali affetto da invalidità del 100%, e con la quale si sottolineava la 'gravità' delle azioni poste in essere dalla dipendente della multinazionale.

La donna era stata licenziata da Ikea perché non riusciva a osservare gli orari in quanto madre di due figli piccoli di cui uno disabile. La ex addetta della azienda svedese lavorava da quasi vent'anni nello stabilimento di Corsico, in provincia di Milano.

