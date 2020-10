Maltempo, Zaia: Veneto in allerta rossa, primo test vero per Mose

di lrs

Milano, 2 ott. (LaPresse) - "Siamo in allerta rossa. L'assessore Bottacin è impegnato già da giorni su questo fronte. Speriamo non piova come previsto, anche se sembra che ne arrivi tanta. Soprattutto c'è lo scirocco e, quindi, c'è il tema dell'acqua alta. Ho sentito la dottoressa Spitz (commissaria per il Mose, ndr), forse si attiveranno per la prima volta in maniera risolutiva, speriamo, le barriere del Mose". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata