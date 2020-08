Maltempo, Zaia: "Un'autentica tragedia, il Governo dichiari lo stato d'emergenza"

"È un'autentica tragedia. A Verona alcune parti della città sono totalmente in ginocchio. Ho visto persone con le lacrime agli occhi". Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, parlando con i giornalisti durante il sopralluogo a Verona nelle aree colpite dal nubifragio di ieri sera. "Il temporale è stato straordinario. Noi possiamo intervenire solo dando le allerte meteo, come è stato fatto, dopodiché capire dove arriva la bomba d'acqua è impossibile", ha continuato il presidente del Veneto che ha poi concluso: "Spero che il governo a sua volta dichiari lo Stato di emergenza". DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE