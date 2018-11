Maltempo, Zaia chiede attivazione Sms solidale per il Veneto

di ect

Milano, 2 nov. (LaPresse) - Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha chiesto l'attivazione dell'sms solidale per l'ondata di maltempo che ha colpito la regione. "Con una lettera inviata oggi al capodipartimento della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli, ho chiesto formalmente l'attivazione di un apposito numero solidale per l'invio di Sms da telefonia mobile e rete fissa - scrive Zaia su Facebook -. In considerazione dell'entità dell'emergenza, che sta assumendo dimensioni catastrofiche soprattutto nell'area montana e pedemontana, è necessario ed urgente promuovere ogni sforzo per reperire risorse e aiuti!".

